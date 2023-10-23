Почти 100 млн рублей направили власти Кубани на поддержку НКО с начала года

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе работают более 7 тыс. таких организаций

КРАСНОДАР, 23 октября. /ТАСС/. Почти 100 млн рублей направили с начала текущего года власти Краснодарского края на поддержку работающих в регионе социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"В 2023 году НКО региона привлекли более 145 млн рублей от Фонда президентских грантов, еще почти 100 млн рублей - в двух краевых конкурсах", - сказал Кондратьев. Он назвал поддержку социально ориентированных НКО одной из важнейших задач, напомнив, что на данный момент в регионе более 7 тыс. таких организаций. "Они реализуют проекты, которые делают жизнь в нашем крае и стране лучше, помогают наиболее нуждающимся и незащищенным категориям граждан, поэтому стремимся создать максимально комфортные условия для их работы", - продолжил губернатор.

В качестве примера работы властей Кубани по поддержке НКО он назвал открытие краевого Центра развития гражданского общества, наличие в каждом муниципалитете целевых программ, оказание грантовой и информационной поддержки.

В свою очередь, в пресс-службе краевой администрации в качестве примера проектов-победителей двух грантовых конкурсов губернатора 2023 года привели проекты оздоровительной подводной кинезитерапии для ветеранов боевых действий, инклюзивной пекарни, цикл краеведческих и просветительский мероприятий для школьников. "В ближайшее время объявят имена лауреатов третьего этапа", - пояснили в пресс-службе. Здесь напомнили также, что в прошлом году на Кубани было разыграно пять конкурсов, на которые поступило около 500 заявок, 200 из которых признали лучшими. Объем поддержки составил свыше 230 млн рублей.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, Краснодарский край регулярно входит в десятку лидеров среди регионов России по числу социальных проектов НКО и победителей фонда президентских грантов. "По поручению губернатора стимулирование системы НКО включено в стратегию социально-экономического развития региона", - заключили в пресс-службе.