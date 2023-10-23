Посол РФ обратил внимание на риски с изъятием собственности при въезде в ФРГ

Сергей Нечаев отметил, что посольство оказывает пострадавшим консульскую и консультационную помощь

БЕРЛИН, 23 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев призвал россиян учитывать риски, связанные с возможным изъятием личных вещей таможней при въезде в Германию.

"Германская сторона в ответ на наши запросы неизменно ссылается на положения Регламента Совета ЕС № 833/2014, запрещающего продавать, ввозить или перемещать на территорию стран ЕС определенные категории товаров и грузов, якобы способных приносить России значительный доход и способствовать ее действиям по дестабилизации Украины", - сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, в число таких товаров были включены почти все предметы личного пользования - от смартфонов до одежды и косметики. "Таким образом, по сути, любая вещь, находящаяся в частной собственности российского гражданина, въезжающего в Германию на законных основаниях, может быть конфискована сотрудниками германских таможенных органов по их усмотрению", - констатировал посол.

"Мы постоянно указываем властям ФРГ на необоснованность и неправомерность действий по произвольному изъятию частной собственности российских граждан, подчеркиваем дискриминационный характер указанных мер. Нам на это говорят, что изменить ситуацию может только согласованное решение всех стран-членов ЕС", - сообщил Нечаев. "Очевидно, что в нынешних условиях рассчитывать на это сложно. Призываем соотечественников учитывать соответствующие риски", - отметил он.

Российский дипломат отметил, что посольство оказывает пострадавшим консульскую и консультационную помощь и рекомендует использовать средства правовой защиты, напоминая о случаях успешного оспаривания действий германской таможни в судах с помощью квалифицированных адвокатов.

Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировано несколько случаев изъятия легковых автомобилей с российскими номерами.