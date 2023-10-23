23 октября, 08:48

В Запорожье 81% территорий населенных пунктов покрыли мобильной связью

В эксплуатацию ввели 374 новые базовые станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Населенные пункты Запорожской области на 81% покрыты мобильной связью, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"В Запорожской области 81% территорий населенных пунктов покрыт мобильной связью. 374 новые базовые станции введены в эксплуатацию. Активно ведется работа по внедрению цифровых технологий в работу органов государственной власти. Более 400 социально значимых объектов региона подключены к сети Интернет. Внедряется система электронного документооборота", - говорится в публикации.

Ранее в ходе рабочей поездки в регион первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко дал перечень задач по улучшению покрытия абонентской сети и модернизации сети базовых станций. 

Теги:
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичЗапорожская область
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