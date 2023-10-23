Мишустин поздравил Ульяну Лопаткину с юбилеем

Премьер-министр отметил, что исполненные партии балериной стали шедеврами хореографического искусства

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ульяну Лопаткину с юбилеем, отметив, что исполненные ею партии стали шедеврами хореографического искусства.

"Блистательная звезда Мариинского театра, вы покорили лучшие сцены мира грацией и ярким драматическим талантом. Ваши Одетта и Одиллия, Раймонда, Никия и Аврора стали шедеврами хореографического искусства. В каждой роли - уникальный стиль, музыкальность, изящество и красота, которые завоевали сердца зрителей", - говорится в поздравлении председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер также отметил благотворительную деятельность балерины. "Вы помогаете людям с онкологическими заболеваниями обрести здоровье, дарите надежду на выздоровление", - указал Мишустин.

Он пожелал Лопаткиной удачи, новых проектов и благополучия.

Лопаткина родилась 23 октября 1973 года в Керчи (Украинская СССР). С 1991 года по 2017 год - солистка Мариинского театра. Является лауреатом Государственной премии РФ (1999).