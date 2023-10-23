Ректор НВГУ: формирование образовательного процесса без участия работодателя бессмысленно

Высшее образование в России берет новый вектор: возвращается к своей национальной системе ради эффективного развития отраслей. Так, пятилетней программы будет достаточно для подготовки кадров для ряда отраслей, в том числе в ТЭК, считает ректор Нижневартовского государственного университета (НВГУ) доктор физико-математических наук, профессор Сергей Горлов. В такой формат НВГУ уже перевел одну из программ. Это поможет готовить специалистов точно под запрос работодателя

Важность специалитета

В период новых вызовов Нижневартовский госуниверситет активно расширяет портфель образовательных программ, а также меняет форматы обучения на более перспективные. Так, традиционное для вуза педагогическое образование дополнилось IT-технологиями. Будущих педагогов обучают работать с самими современными сервисами. Значимые изменения касаются в первую очередь инженерных направлений: нефтегазового дела, техносферной безопасности, направлений, связанных с электроэнергетикой, экологией, и это лишь часть систематически обновляемых программ. По словам ректора, особенно востребованы сейчас направления, связанные с защитой информации. В этом году вуз получил лицензию на актуальную образовательную программу "Информационная безопасность".

"Также мы работаем над разнообразием уровней подготовки: сейчас несколько меняются представления о бакалавриате и магистратуре. Ряд образовательных программ университет переводит на форму обучения специалитета. В первую очередь на специалитет планируется перевести инженерные направления, которые требуют большего количества времени обучения. Так, направления подготовки нефтегазового дела в университете уже реализуются в формате специалитета. Мы готовим специалистов точно под запрос работодателя", - сказал Сергей Горлов.

Ректор НВГУ Сергей Горлов © Пресс-служба НВГУ

Ректор добавляет, что в современных реалиях формировать образовательные программы без участия работодателей нет смысла. В НВГУ в разработке и реализации образовательной программы обязательно участвуют представители работодателей, ведущие специалисты предприятий, которые выступают не только лекторами, но и наставниками во время практик и стажировок.

Работа выпускникам в лучших условиях

"Сейчас ситуация на рынке труда условно выглядит так, что у работодателя есть 200 мест, а мы выпускаем одну академическую группу - 20-25 специалистов в год. Такое положение складывается во многих отраслях. Речь идет не только о том, что готовится мало специалистов, но и о том, что потребность у индустрии растет в экспоненциальной прогрессии. Поэтому сегодня каждый выпускник, имеющий желание трудоустроиться, точно найдет достойные предложения от работодателя", - отмечает ректор.

Нижневартовский госуниверситет сотрудничает в реализации практической части образовательной программы с представителями крупнейших компаний страны: АО "Нижневартовская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация", АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети, АО "Самотлорнефтегаз" ПАО НК "Роснефть", ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", ПАО "Газпром нефть", профессиональное сообщество региональных и городских структур образования, спорта, культуры и многие другие.

© Пресс-служба НВГУ

"Мы работаем над созданием модели организации взаимодействия студента и будущего работодателя еще на этапе обучения. Для этих целей вузы Югры объединились в консорциумы и создали базу взаимодействия студентов и предприятий. Так студенты понимают, где им лучше пройти практику, исходя из отзывов и своих возможностей, а также понять, у какого партнера они смогут получить больше компетенций. Работодатели, в свою очередь, могут не только рассказать о своих вакансиях, возможностях, требованиях к специалистам, но и познакомиться с итогами прохождения практики студентами в других организациях", - отметил ректор.

Участие работодателя

Опыт взаимодействия университета с ключевыми работодателями показал необходимость взращивания специалиста не с уровня профессионального или высшего образования, а со школьной скамьи. Эффективная модель такой работы - профильные классы. Осознанное участие работодателя в подобных проектах позволяет ему формировать кадровую политику как самого предприятия, так и региона в целом.

© Пресс-служба НВГУ

"Каждый факультет, кафедра взаимодействуют с той или иной школой. У нас есть психолого-педагогические классы, наш собственный проект - энергоклассы, мы участвуем в проектах „Роснефть-классов“, „СберКлассов“. Подобный формат помогает школьникам погрузиться в атмосферу университета, понять, что их ждет как в вузе, так и в компании-работодателе", - отмечает ректор.

Иностранные программы

НВГУ готовит специалистов для промышленных и социальных партнеров не только в регионе, но и в других странах. В вузе активно работают программы академической мобильности. "Сейчас как раз такой период, когда меняется вектор взаимодействия с иностранными партнерами - он смещается на Восток: активно развиваются взаимоотношения с Турцией, Китаем, Вьетнамом, с Таиландом ведутся переговоры о совместной деятельности. Мы продолжаем работать со странами Центрально-Азиатского региона", - добавил Сергей Иванович.

Большей популярностью у иностранных студентов пользуются направления, связанные с инженерными специальностями, в частности с нефтегазовым делом. "Многие поступающие и из России, и из дружественных стран выбирают этот профиль, рассчитывая на возможность трудоустройства в Югре. И такая возможность у них действительно есть. Пользуются спросом социальные и гуманитарные направления, в частности связанные с дизайном, организацией работы с молодежью, социальной работой, педагогикой", - отметил собеседник агентства.

© Пресс-служба НВГУ

На базе вуза работает подготовительное отделение для иностранных абитуриентов: здесь обучающиеся за год изучают русский язык, а также готовятся к учебе в вузах России по выбранным специальностям. НВГУ уже подготовил группу студентов из Замбии и Ганы. В самом же Нижневартовском госуниверситет сегодня обучаются 200 иностранцев.

Виктория Ивонина