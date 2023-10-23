ТАСС планирует провести фотовыставку к 10-летию вхождения Крыма в состав РФ

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов сообщил, что в медиабанке агентства сейчас насчитывается почти 60 тыс. фотографий по теме Крыма

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС проведет в 2024 году фотовыставку, посвященную десятилетию вхождения Республики Крым в состав РФ. Об этом на Ялтинском международном форуме сообщил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Мы скоро будем обсуждать мероприятия, которыми мы отметим десятилетие вхождения Крыма в состав России. Надеюсь, ТАСС будет иметь возможность сделать фотовыставку", - сказал он.

Кондрашов отметил, что после воссоединения Крыма с Россией ТАСС провел несколько фотоэкспедиций на полуостров, что позволило создать актуальную картину жизни региона. Результатом этой работы стала масштабная фотовыставка "Три цвета Крыма", представленная в Новом Манеже в марте 2016 года, на которой были показаны уникальные исторические кадры из фотоархива ТАСС с начала XX века и современные фотоработы. В 2022 году в различных регионах страны была организована серия фотовыставок "Крым и Россия: восемь лет вместе". В них вошли фотографии ТАСС, которые рассказывают о впечатляющих результатах пройденного пути.

Он добавил, что в медиабанке агентства сейчас насчитывается почти 60 тыс. фотографий по теме Крыма. "На архивных кадрах - последний российский император и члены царской семьи, писатели Лев Толстой и Антон Чехов, молодой Сергей Королев, героическая оборона и освобождение полуострова в годы Великой Отечественной войны, Ялтинская конференция и все важнейшие события полуострова в послевоенные годы. Все это - бесценные свидетельства истории нашей страны", - отметил Кондрашов.

День Республики Крым стал официальным праздником в декабре 2014 года, когда соответствующий закон принял местный парламент.

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.