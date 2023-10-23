Александру Плющеву грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Штраф может составить до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы получил протокол о нарушении закона об иноагентах бывшим журналистом "Эха Москвы" Александром Плющевым (внесен в РФ в реестр иностранных агентов). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом принят к рассмотрению протокол в отношении Плющева, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.

Согласно вменяемому составу, Плющев не предоставил в положенный срок установленные законом сведения. Ему может грозить штраф до 50 тыс. рублей. Дата заседания пока не назначена.

Ранее Минюст России включил Плющева в числе ряда других бывших журналистов "Эха Москвы" в реестр иностранных агентов.