23 октября, 08:59

Александру Плющеву грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Штраф может составить до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы получил протокол о нарушении закона об иноагентах бывшим журналистом "Эха Москвы" Александром Плющевым (внесен в РФ в реестр иностранных агентов). Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Судом принят к рассмотрению протокол в отношении Плющева, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.

Согласно вменяемому составу, Плющев не предоставил в положенный срок установленные законом сведения. Ему может грозить штраф до 50 тыс. рублей. Дата заседания пока не назначена.

Ранее Минюст России включил Плющева в числе ряда других бывших журналистов "Эха Москвы" в реестр иностранных агентов. 

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