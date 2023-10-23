Гендиректор ТАСС Кондрашов стал амбассадором Крыма на выставке-форуме "Россия"

По его словам, для него "Крым является местом силы, которое дает мощный стимул для творчества"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов стал амбассадором Республики Крым на Международной выставке-форуме "Россия". Мероприятие пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Об этом он сообщил на Ялтинском международном форуме.

"С большим удовольствием слежу за современными успехами региона, и когда мне предложили стать амбассадором Крыма на международной выставке-форуме "Россия", я с радостью взялся за эту почетную миссию", - сказал он.

Кондрашов отметил, что Крым является местом силы, которое дает мощный стимул для творчества. "Хочу сказать немного и о своей личной связи с Крымом. Для меня это особенное место, место силы, которое дает мощный стимул для творчества. Я восхищаюсь мужеством и силой духа крымчан, с которыми познакомился во время работы над фильмом "Крым. Путь на Родину", - добавил он.

Ранее заместитель министра курортов и туризма Крыма Аметхан Тынчеров сообщал, что на выставке-форуме "Россия" в Москве производители натуральной крымской косметики представят свою продукцию, в частности, одно их старейших предприятий отрасли "Крымская Роза" и Крымская гидрогеологическая станция (ГГРЭС) презентуют первую совместную линейку косметики на основе сырья крымской розы и лечебных грязей Сакского озера.

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.