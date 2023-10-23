Москомархитектура одобрила 10 тыс. заявок на госуслуги за три месяца

Наибольшее количество раз оказана услуга по приемке документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Специалистами Москомархитектуры было одобрено 10 тыс. запросов на предоставление государственных услуг через портал mos.ru за третий квартал 2023 года. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года нам удалось увеличить показатели - с 9 тыс. до 10 [тыс.]. Мы постоянно ведем мониторинг качества оказываемых госуслуг, стремясь усовершенствовать процесс приема и подготовки документов. Это позволяет не только сократить лишние издержки, но и, прежде всего, заявителю получить быстрее и проще одобрение на определенный вид услуг", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что наибольшее количество раз оказана услуга по приемке документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций - 3,6 тыс. заявлений. Среди лидеров - приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города, а также услуга по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков. Их предоставлено 3,5 тыс. и 2 тыс. раз соответственно, заключила Княжевская.