В Запорожской области открыли стелу "Мелитополь - город воинской славы"

Ее высота составляет 20 м, по обеим сторонам обелиска установлены мозаичные панно с изображением героев Великой Отечественной войны

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Стела "Мелитополь - город воинской славы" открыта в понедельник на главной площади города, передает корреспондент ТАСС.

23 октября Мелитополь отмечает 80-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Открытие стелы "Мелитополь - город воинской славы", установленной Российским военно-историческим обществом, стало одним из центральных событий праздничного дня. 20-метровый обелиск венчает герб России. В основании стелы размещен герб города Мелитополя и текст указа президента РФ о присвоении звания города воинской славы.

По обеим сторонам стелы установлены мозаичные панно с изображением героев Великой Отечественной войны. За освобождение Мелитополя 87 советских бойцов, в том числе 12 уроженцев города, получили звание Героя Советского Союза. Их фотографии были взяты в качестве прообразов воинов, изображенных на мозаичном панно. Мозаика выполнена из более чем 180 тыс. фрагментов специального витражного стекла.

"Это важное событие для города. Мы видим, что в Мелитополь, в города Запорожской области, по Новороссии, Донбассу возвращаются памятники о нашем прошлом, возвращаются знаки, которые символизируют нашу победу. Это очень важно для всего города. Сегодня открылась стела, посвященная тому, что город Мелитополь стал городом воинской славы, и я считаю, что это большой подарок не только жителям Мелитополя, но и праздник для всех жителей Запорожской области", - сказал журналистам первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев.

С восстановлением памятников восстанавливается и историческая справедливость, отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Запорожской области Николай Пастушенко. "По многим населенным пунктам проукраинские элементы пытались разрушать памятники, запугивать людей, но во многих населенных пунктах памятники были сохранены. И люди, которые занимались их восстановлением, такие же герои. И я горжусь, что у нас таких людей много", - отметил он.

Указом президента РФ в 2022 году Мелитополю присвоено почетное звание "Город воинской славы". Жители города выступили с инициативой о создании стелы "Город воинской славы" на площади Победы, которая является центральной площадкой в дни проведения городских мероприятий. В рамках благоустройства территории площади отремонтирована историческая колоннада.