Минтруд заявил о росте потребности в высокотехнологичных протезах

Замглавы ведомства Алексей Вовченко отметил, что ежегодно в протезировании нуждаются 32 тыс. людей с инвалидностью

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Потребность в высокотехнологичных протезах в России растет, так как увеличивается доля инвалидов трудоспособного возраста. Ежегодно в протезировании нуждаются 32 тыс. людей с инвалидностью, для этого необходимо около 53 тыс. изделий, сообщил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.

"Сама потребность сейчас изменяется в пользу более высокотехнологичных [протезов], высоких классов активностей. <...> Когда доля инвалидов в трудоспособном возрасте увеличивается, изделия нужны уже другие, которые бы компенсировали те утраченные функции и позволили бы их продолжать, а это высокотехнологичные модули", - сказал он на совещании в Совете Федерации "Актуальные вопросы развития отечественного производства медизделий и комплектующих, производимых только иностранными производителями, а также о дополнительных мерах поддержки российских производителей медизделий".

Вовченко уточнил, что сейчас необходимо поддерживать отечественных производителей, которые уже налаживают и выводят на рынок успешные отечественные разработки, например, коленный модуль с микропроцессорным управлением.

"У нас по году порядка 32 тыс. инвалидов, которые нуждаются в протезировании. Это порядка 53 тыс. изделий, это все протезы, не только конечностей, у нас большой объем протезы молочной железы занимают", - пояснил он, отвечая на вопрос о нехватке протезов в РФ.

По его словам, в России важно сформировать отечественное производство материалов для изготовления индивидуальной части протезов. Так, необходимы термопласты (сополимеры, полиэтилены и полупропилены), а также материалы, которые обеспечивают комфорт культи в процессе использования протеза. Кроме того, необходимо наладить отечественное производство таких составов, как клей и композитные материалы, которые предназначены для фиксации. Вовченко подчеркнул, что без этих компонентов создать долговечное и комфортное для инвалида изделие невозможно.

Замминистра добавил, что в РФ нужно наладить разработку и постановку на серийное производство основных модулей - это стопа, колено, модули, предназначенные для инвалидов с высоким уровнем двигательной активности. Также это тазобедренный шарнир, кисть, локоть и ключевой шарнир.

"Разработка и постановка на серийное производство самого оборудования, на чем мы это будем изготавливать. Все сейчас оборудование, которое связано с химией, с полипропиленами, оно импортное. <...> Рынок протезно-ортопедических изделий, которые формируются посредством госзаказа, то, чем мы снабжаем инвалидов, объем составляет более четверти от всех средств, предусмотренных на технические средства реабилитации. Это более 11 млрд рублей по году", - отметил он.