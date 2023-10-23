В электробусах, трамваях и автобусах Москвы разместили напоминание об оплате проезда

Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Почти 30 тыс. наклеек с напоминанием о необходимости оплаты проезда разместили в наземном городском транспорте Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Более 28 тыс. наклеек с напоминанием об оплате проезда мы разместили в автобусах, электробусах и трамваях. Информация хорошо видна пассажирам, но при этом не создает дополнительного визуального шума", - говорится в сообщении.

Также пассажирам напомнили, что оплачивать проезд необходимо при посадке в транспорт, дождавшись зеленой галочки на валидаторе. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей.

"Оплата проезда - это важно, потому что отметка поездки на валидаторе гарантирует получение страховой выплаты, помогает нам оценивать востребованность маршрута и корректировать расписание, позволяет обновлять транспорт и поддерживать высокий стандарт сервиса и услуг московского транспорта", - отметили в департаменте.

В сентябре контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили более 50 тыс. безбилетников.

О стоимости проезда

Несколько тарифов на проезд в общественном транспорте Москвы скорректировали 15 октября второй раз за год. Изменились цены на поездки по карте "Тройка", билету "Единый" и другим проездным.

Проезд по карте "Тройка" теперь стоит 54 рубля вместо 50 рублей. За билет "90 минут" необходимо заплатить 81 рубль вместо 75 рублей. Тарифы на безлимитный проездной "Тройка" теперь следующие: на один день - 315 рублей вместо 285 рублей; на три дня - 600 рублей вместо 540 рублей; на 30 дней - 2 730 рублей вместо 2 540 рублей; на 90 дней - 6,6 тыс. руб. вместо 6 150 рублей.

Стоимость одной поездки по билету "Единый" увеличилась с 62 рублей до 65 рублей, двух поездок - с 124 рублей до 130 рублей, 60 поездок - с 2 730 рублей до 3 150 рублей. Стоимость такого билета на 30 и 90 дней составляет 3 240 и 8 370 рублей соответственно.

Проездной на наземный транспорт на 30 дней стоит 1,7 тыс. рублей, на 90 дней - 4 520 рублей. Стоимость билета на 365 дней "Автобус - трамвай" составляет 14 тыс. рублей.

Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной - 50 рублей.