Глава Минюста сообщил о начале формирования органов ЗАГС в новых регионах

Константин Чуйченко уточнил, что предоставление государственных услуг в сфере ЗАГС на территории новых регионов "обеспечено уже с прошлого года путем создания необходимого количества удаленных рабочих мест на базе ЗАГСов Крыма"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил о начале формирования органов ЗАГС в четырех новых регионах, выступая на заседании президиума фракции "Единая Россия " в Госдуме.

"В ЛНР органы ЗАГС начали функционировать с августа этого года. В ДНР в настоящее время создается система органов ЗАГС по российскому законодательству. В Запорожской и Херсонской областях органы ЗАГС находятся в процессе формирования, ведется подготовка и согласование проектов соответствующих актов", - сообщил Чуйченко.

Вместе с тем, отметил министр, предоставление государственных услуг в сфере ЗАГС на территории новых регионов "обеспечено уже с прошлого года путем создания необходимого количества удаленных рабочих мест на базе ЗАГСов Крыма".

Кроме того, сообщил министр, на территории всех четырех новых регионов созданы и действуют адвокатские и нотариальные палаты. "Нотариальные действия совершаются в соответствии с российским законодательством, адвокатами оказывается юридическая помощь населению. Продолжается работа по увеличению количества нотариусов и адвокатов", - сказал Чуйченко.

Особое внимание, по его словам, Минюст уделяет формированию системы бесплатной юридической помощи. "Здесь особо подчеркну, что мы сразу нацеливаем новые регионы на создание и обеспечение деятельности государственных юридических бюро. Этот вариант показал наибольшую эффективность", - отметил он. Также на территории ДНР и ЛНР созданы лаборатории судебной экспертизы, где проводится широкий спектр исследований. В Херсонской и Запорожской областях созданы филиалы Севастопольской лаборатории судебной экспертизы Минюста. "Безусловно, в планах расширение экспертных возможностей с учетом потребности следственных, судебных органов, а также граждан и юридических лиц", - добавил министр.