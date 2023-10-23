Чуйченко заявил, что пенитенциарные учреждения в новых регионах надо привести к нормативам

Министр юстиции отметил, что необходима соответствующая инфраструктура, чтобы обеспечить людям надлежащие условия

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил о задаче привести в соответствие российским нормативам условия содержания заключенных в пенитенциарных учреждениях на территории новых регионов России. Об этом он заявил, выступая на заседании президиума фракции "Единая Россия " в Госдуме.

Глава Минюста отметил, что пенитенциарные учреждения, ранее действовавшие на территории новых регионов, интегрированы в уголовно-исполнительную систему РФ. "В результате совместной со ФСИН работы штатная численность уголовно-исполнительной системы в новых территориальных органах увеличена в соответствии с российской нормативной правовой базой, - отметил министр. - В ближайшее время будем решать вопросы по приведению условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в соответствие с нормативами".

"Чтобы обеспечить людям условия, не унижающие человеческое достоинство, нужна соответствующая инфраструктура. А большинство пенитенциарных учреждений в новых регионах являются ветхими и требуют капитального ремонта", - подчеркнул он.

Также Чуйченко сообщил, что в новых субъектах уже работают органы принудительного исполнения (судебные приставы). В частности, созданы правовые основы для принудительного исполнения судебных актов, выданных до воссоединения с Россией, в зоне особого внимания остаются вопросы исполнения требований, связанных с обеспечением прав социально незащищенных категорий граждан. "Это дела о взыскании алиментов, о предоставлении жилья детям-сиротам, о взыскании заработной платы", - пояснил министр. При этом он напомнил, что принятым федеральным законом в новых регионах введен запрет до 1 января 2026 года на осуществление коллекторской деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года.