В Казахстане вместо библиотеки Назарбаева учредили Президентский центр

Там будут храниться документы всех президентов страны

АСТАНА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана учредили Президентский центр на базе ранее действовавшей в Астане Библиотеки первого президента республики (Нурсултана Назарбаева). Здесь будут храниться документы всех президентов страны, сообщило информационное агентство Tengrinews.

Планируется, что центр займется сохранением, изучением и продвижением исторического наследия президентов независимого Казахстана. "Вновь образованному центру переданы материалы личного архива и личной библиотеки экс-президента Нурсултана Назарбаева, а также собрание музейных экспонатов, ранее хранившихся в библиотеке первого президента. На сегодня в фондах насчитывается свыше 150 тыс. архивных документов, 40 тыс. книг и 12 тыс. музейных предметов", - сообщили агентству в управлении делами президента Казахстана.

В центр также будут переданы представляющие историко-культурную ценность личные документы действующего президента Казахстана. Отмечено, что наряду с документами лидеров Казахстана в центре планируют собирать, систематизировать и изучать материалы, касающиеся истории страны. Таким образом, он призван стать крупным историко-мемориальным, научным и культурно-просветительским центром, посвященным современной политической истории Казахстана. Центр также может быть задействован в качестве экспертной площадки для обсуждения наиболее актуальных вопросов, волнующих казахстанское общество.

"Большое внимание будет уделяться культурно-образовательной и воспитательной работе с подрастающим поколением. Центр будет финансироваться из республиканского бюджета. Вопросы штатной численности и сумм финансирования находятся в работе", - уточнили в управделами президента.

15 февраля 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидер нации - прим. ТАСС)". Этот закон регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи.