В регионах Поволжья ожидаются снег, заморозки и похолодание

Дневная температура опустится до плюс 2 градусов

ТАСС, 23 октября. Минусовые температуры, заморозки и снег ожидаются в Поволжье на текущей рабочей неделе. В большинстве регионов похолодание начнется в середине недели и сохранится на выходных, следует из прогноза Гидрометцентра России.

Согласно данным метеопрогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра России, в Поволжье ожидается похолодание в середине недели. В большинстве регионов дневная температура опустится до 0 - плюс 2 градусов уже в среду. Низкие температуры сохранятся и в выходные. А в нескольких регионах к концу недели температура воздуха днем окажется ниже нуля, ожидается дождь со снегом.

Так, в Самарской области во вторник днем ожидается до плюс 11 градусов, но уже в среду столбик термометра опустится до плюс 2. В выходные ожидается не выше плюс 1 градуса. В Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Уфе в выходные, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 1 градуса. В Татарстане и Чувашии возможны дожди со снегом.

В Кирове, по данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в ближайшие дни не поднимется выше плюс 3 градусов, возможны дожди со снегом. При этом ночью ожидаются минусовые температуры, а на дорогах - гололедица.

Как рассказали в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр), после продолжительного теплого периода, который начался в середине сентября и в среднем был теплее нормы почти на четыре градуса, в Пермский край пришло значительное похолодание. "Текущая неделя ожидается значительно холоднее нормы: на четыре градуса - на севере края и на пять градусов - на юге. Это будет самое сильное октябрьское похолодание за восемь лет, с 2015 года", - отметили в ГИС-центре.

Особенно холодными ожидаются последние дни недели, когда минимальная ночная температура воздуха может опуститься до минус 7-12 градусов, в дневные часы также будет ниже 0 градусов.

Снег и гололед

В нескольких регионах уже выпал первый снег. Так, в Перми он пошел в воскресенье вечером, в понедельник из-за резко понизившейся температуры снег так и не сошел. По данным пермского ГИС-центра, в ночь на вторник на крайнем юге и юго-востоке Прикамья (Чернушинский, Октябрьский районы) в течение суток может выпасть до 20 мм осадков в виде мокрого снега при температуре воздуха 0 - минус 2 градуса. Южнее Перми снежный покров сформируется повсеместно, а на севере края осадков почти не будет.

По информации Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23-24 октября в республике прогнозируется дождливая погода, местами выпадет снег, что приведет к образованию гололедицы на отдельных участках. По прогнозу синоптиков, днем порывы ветра могут достигать 12-14 метров в секунду.

Сильные осадки в виде мокрого снега ожидаются во вторник в Удмуртии. По данным республиканского Гидрометцентра, ночью и утром 24 октября местами по региону ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. В Марий Эл в течение ближайших суток ожидаются мокрый снег, дождь, ледяной дождь.

По информации ГУ МЧС Ульяновской области, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Утром 23 октября на дорогах региона местами образовалась гололедица. О гололедице предупреждают также ГУ МЧС Башкирии и Нижегородской области.

Последствия непогоды

В минувшую субботу на Оренбург обрушился дождь, который сопровождался сильным ветром. Как сообщили в администрации города, ураган стал причиной многочисленных ЧП - сорваны крыши, оборваны провода, повреждены ограждения контейнерных площадок. Сейчас специалисты муниципальных коммунальных предприятий работают в усиленном режиме, устраняя разрушения.

В Кирове аварийные службы энергетических компаний региона, а также службы МЧС также продолжают устранять последствия шквалистого ветра 17 и 18 октября. Специалисты восстановили нарушенное электроснабжение, продолжаются работы по ремонту кровель.