В Москве с начала года пресекли более 44 тыс. нарушений правил перевозки детей

Штраф за это нарушение составляет от 3 до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД выявили в Москве более 44 тыс. нарушений правил безопасности детей за девять месяцев 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Взрослые пренебрегли детской безопасностью 44 393 раза - именно столько нарушений правил перевозки детей было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД призвали родителей серьезно относится к безопасности своих детей и напомнили, что за нарушение ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) предусмотрен штраф от 3 до 100 тыс. рублей.

Согласно действующему законодательству, детей до семи лет необходимо перевозить только с помощью детских удерживающих устройств, от 7 до 11 лет - на заднем сидении в удерживающих устройствах или на переднем сидении с применением ремней безопасности и детских удерживающих устройств, подростки с 12 лет перевозятся пристегнутыми на переднем или заднем сидении автомобиля.