Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что всего специалисты проверили 321 лифт в 63 медучреждениях края

ПЕРМЬ, 23 октября. /ТАСС/. Лифты во всех медучреждениях Пермского края проверили после инцидента в больнице Архангела Михаила в Перми 10 октября, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Сразу после инцидента в Городской больнице Архангела Михаила на Лобачевского поручил Минздраву проверить лифты во всех медучреждениях Пермского края. <…> Серьезных нарушений требований безопасности нет. По итогам проверки, в восьми медучреждениях отсутствовали заключенные договоры на ежегодное тех. освидетельствование, в 13 - не заключены договоры страхования", - сообщил глава региона, отметив, что в ближайшее время все недочеты должны быть устранены.

По словам Махонина, всего специалисты проверили 321 лифт в 63 медучреждениях региона. Губернатор края также пояснил, что в больнице Архангела Михаила, где произошел инцидент с лифтом, оборудование находится в рабочем состоянии, но "были нарушены правила эксплуатации". "Руководство больницы ведет внутреннюю проверку", - сообщил глава региона.

10 октября в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил во время движения произошло падение лифта в шахту. Находившиеся в кабине пациенты больницы и медицинские работники получили различные травмы. В министерстве здравоохранения Прикамья сообщали, что во время инцидента в лифте находились 14 человек: 12 пациентов, лифтер и санитарка. Три человека были переведены в травматологическое отделение с незначительными травмами, остальные пассажиры лифта не пострадали. По факту получения травм пациентами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Как пояснил Махонин, за последние пять лет в медучреждениях региона были обновлены 76 лифтов, из них 10 - в этом году.