В Подмосковье около 360 млн рублей в виде пособий выплатили детям-инвалидам

Право на ежемесячное пособие имеют также ВИЧ-инфицированные дети в возрасте до 18 лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Порядка 360 млн рублей в виде региональных ежемесячных пособий предоставили детям-инвалидам в Московской области с начала текущего года. Получателями этой меры поддержки являются более 5 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Региональное ежемесячное пособие с начала года получили свыше 5 тыс. детей-инвалидов, его размер - 7,9 тыс. рублей, а общая сумма выплат составила порядка 360 млн рублей", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В тексте отмечается, что одиноким родителям выплата назначается проактивно, то есть беззаявительно, а полным семьям необходимо подавать заявление, так как условием назначения выплаты является среднедушевой доход семьи, который не должен превышать 17,2 тыс. рублей.

В министерстве дополнили, что право на ежемесячное пособие детям-инвалидам имеют также ВИЧ-инфицированные дети в возрасте до 18 лет.