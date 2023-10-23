Избитый в Чечне адвокат Немов получил орден "За верность адвокатскому долгу"

Также медалью "За заслуги в защите прав и свобод граждан" II степени наградили Диану Ципинову

МОСКВА, 23 октября./ТАСС/. Адвокат Александр Немов, на которого напали в Чечне, куда он прилетел на оглашение приговора своей подзащитной Зареме Мусаевой, получил орден "За верность адвокатскому долгу". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.

"Президент ФПА РФ Светлана Володина поблагодарила за мужество и стойкость адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области Александра Немова, отметив, что в ходе работы по делу он выезжал в Чеченскую Республику 49 раз. Александр Немов награжден орденом "За верность адвокатскому долгу", - сказали в пресс-службе.

Также медалью "За заслуги в защите прав и свобод граждан" II степени наградили адвоката Диану Ципинову. "В 2020 году три девушки-адвоката пришли в Урванский ОМВД КБР для защиты своего коллеги Ратмира Жилокова, но их не только не пустили в здание, но и при попытке войти вытолкали на улицу с применением грубой силы. После чего было возбуждено уголовное дело в отношении самих адвокатов, следствие усмотрело применение физической силы защитниками, но не наоборот. Сегодня Диана Ципинова оправдана", - добавили в ФПА.