Путин потребовал проявлять особую заботу о детях бойцов СВО, как о своих родных

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков рассказал президенту, что власти республики реализуют проект "Дети героев", в рамках которого держат на контроле ситуацию с детьми бойцов и "отслеживают через социальных работников"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал проявлять особое внимание к детям бойцов специальной военной операции (СВО), заботиться о них как о своих.

Глава государства провел встречу с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Он рассказал президенту о том, что власти республики реализуют проект "Дети героев", в рамках которого держат на контроле ситуацию с детьми бойцов, "отслеживают через социальных работников".

"Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, - это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных", - указал Путин.

Коков сообщил президенту и помощи, которую республика оказывает военнослужащим. Так, по его словам, с февраля прошлого года от региона регулярно направляется гуманитарная помощь, включая предметы первой необходимости и средства защиты, а созданный предпринимателями Кабардино-Балкарии фонд выплатил всем призванным на военную службу в 2022 году по 50 тыс. рублей.

Путин положительно оценил деятельность республики: "Так и продолжайте, ладно?".