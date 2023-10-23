23 октября, 10:40,
обновлено 23 октября, 10:54

Мурашко заявил, что Минздрав сохраняет контакты с ВОЗ

Глава ведомства сообщил, что Минздрав и ВОЗ договорились о мероприятиях в России

АСТАНА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России сохраняет контакты со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в понедельник состоялась встреча с генеральным директором организации Тедросом Аданом Гебрейесусом. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Да, [сохраняются]. Мы сегодня встречались с руководителем Всемирной организации здравоохранения, господином Тедросом. Многие острые вопросы, которые сегодня стоят на повестке, были обсуждены", - сказал он.

Мурашко сообщил, что Минздрав России и ВОЗ договорились о проведении на территории РФ совместных мероприятий.  "По ВОЗ <…> - мы договорились о совместных мероприятиях на территории Российской Федерации", - сказал он.

Мурашко участвует в международной конференции, посвященной 5-й годовщине принятия Астанинской декларации и 45-й годовщине принятия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияТедрос Аданом Гебрейесус
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