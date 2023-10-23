В Москве начали готовить цветники к зиме

Специалисты проведут подкормку растений удобрениями, очистят клумбы от мусора и сорняков, обработают многолетники от болезней и вредителей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе КГХ.

"Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей. На финальном этапе задекорируем цветники разноцветной древесной щепой. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что специалисты проведут подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость; очистят клумбы от мусора и сорняков, обработают многолетники от болезней и вредителей, проведут обрезку растений, закроют кустовые розы специальным защитным материалом.

"Клумбы на Северном речном вокзале украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложим в виде ярких орнаментов", - заключили в комплексе.