23 октября, 10:46,
обновлено 23 октября, 11:04

Минздрав и ВОЗ договорились о совместных мероприятиях на территории РФ

АСТАНА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились о проведении на территории РФ совместных мероприятий. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Михаил Мурашко, комментируя итоги встречи с гендиректором организации Тедросом Аданом Гебрейесусом, которая состоялась в понедельник.

"По ВОЗ <…> - мы договорились о совместных мероприятиях на территории Российской Федерации", - сказал он.

Мурашко участвует в международной конференции, посвященной 5-й годовщине принятия Астанинской декларации и 45-й годовщине принятия Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи. 

Теги:
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияТедрос Аданом Гебрейесус
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