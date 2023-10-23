23 октября, 10:51

Рэперу Big Baby Tape грозит штраф за пропаганду наркотиков

Егор Ракитин (Big Baby Tape). Валентин Егоршин/ ТАСС
Егор Ракитин (Big Baby Tape)
© Валентин Егоршин/ ТАСС

Дата рассмотрения протокола пока не назначена

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы получил протокол о пропаганде наркотиков на рэпера Егора Ракитина (творческий псевдоним - Big Baby Tape). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил протокол по части 1.1 статьи 6.13 (пропаганда наркотических средств с использованием интернета) КоАП РФ на Егора Ракитина", - сказала собеседница агентства.

Максимальное наказание по вмененному ему составу составляет 30 тыс. рублей штрафа. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.

Лига безопасного интернета ранее направила обращения в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и МВД РФ в связи с пропагандой употребления наркотических веществ в песнях исполнителей Егора Ракитина (Big Baby Tape), Олега Нечипоренко (Kizaru) и Максима Фисенко ("Кишлак"). 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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