Путин потребовал разобраться с нехваткой мест в детсадах Кабардино-Балкарии

По словам президента, многие проекты реализуют в столице республики, но нужно проанализировать ситуацию и в других территориях

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил властям Кабардино-Балкарии задачу разобраться с нехваткой мест в детсадах, а также уделить особое внимание развитию поликлиник.

"Вы сказали про школы, про детские сады там действительно многое делается, особенно в столице, но все-таки мест в детских садах пока не хватает. И, конечно, особенно по республике в целом еще есть над чем работать с точки зрения состояния этих учреждений. Поэтому вас прошу на это обратить внимание, так же как на амбулаторно-поликлиническую сеть", - указал он на встрече с главой региона Казбеком Коковым.

Путин добавил, что много проектов выполняют в столице республики - Нальчике, но нужно проанализировать ситуацию и по другим территориям.

"Я понимаю, что все сразу не сделать, это естественно, но надо иметь в виду, что это все-таки вопрос, который требует особого внимания с нашей и с вашей стороны, имею в виду и с регионального уровня, со стороны республики, ну и со стороны Федерации, конечно. В эти программы надо вписываться и активнее работать с правительством. Что касается меня, то я с удовольствием вас поддержу", - пообещал глава государства.