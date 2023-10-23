В Курской области восстановили более 700 поврежденных из-за обстрелов домов

Замгубернатора области Алексей Дедов сообщил, что осталось восстановить 10 домовладений

КУРСК, 23 октября. /ТАСС/. Строители восстановили в Курской области 32 многоквартирных и 669 частых домов, получивших различные повреждения в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил на оперативном совещании правительства региона замгубернатора области Алексей Дедов.

"Всего с начала специальной военной операции отремонтировано 32 многоквартирных дома и 669 частных домов. Осталось восстановить 10 домовладений с учетом последних обстрелов. Это поселок Теткино, Рыльск, город Курск, село Плехово", - сказал Дедов.

Как отметил замгубернатора региона, за последнее время в приграничных районах отремонтировали 13 домов, поврежденных из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Строители восстановили кровлю, окна, отремонтировали хозяйственные постройки.