В Москве началась экологическая акция по сбору вторсырья "Зеленое будущее"

Организации, которые соберут больше всего вторсырья, получат брендированные боксы от ресурсного центра "Мосволонтер"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Экологическая акция по сбору вторсырья "Зеленое будущее" началась в Москве для волонтерских команд городских организаций. Принять участие в ней можно до 16 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве началась экологическая акция "Зеленое будущее" для волонтерских команд городских организаций. В течение месяца каждая из них будет вносить свой вклад в сохранение экологии столицы, собирая макулатуру, пластик, крышечки и зоотовары. Организации, которые соберут больше всего вторсырья, получат брендированные боксы от ресурсного центра "Мосволонтер". Акция продлится до 16 ноября, регистрация участников проходит на сайте ресурсного центра", - говорится в сообщении.

Как отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, в Москве ежегодно увеличивается количество зеленых офисов, экологические привычки становятся неотъемлемой частью жизни горожан. "Мосволонтер" хочет поддержать инициативные организации города, поэтому мы подарим более 100 брендированных боксов для макулатуры, пластика, крышечек. Так они внесут свой вклад в заботу об экологии и продолжат у себя собирать вторсырье на постоянной основе", - приводятся в сообщении его слова.

Уточняется, что боксы вмещают около 120 л сырья. Решение о количестве выдаваемых боксов организациям будет приниматься по итогам акции "Зеленое будущее". По ее условиям, столичным организациям необходимо собрать более 50 кг любой фракции вторсырья, сделать более двух постов об акции в социальных сетях организации и указать в заявке полный опыт команды в экологическом направлении волонтерства.

"С начала года "Мосволонтер" вместе с партнерскими организациями собрал свыше 53 тонн различных видов вторсырья, из них 23,8 тонн - на площадках волонтерских окружных центров. Боксы для вторсырья установлены в ресурсном центре "Мосволонтер", волонтерских центрах "Доброе место" и на площадках партнерских организаций на постоянной основе", - добавляется в публикации.