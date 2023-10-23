Глава комиссии Думы поддержит законопроект о едином времени запрета на шум в домах

В частности, инициативой предложено запретить проведение шумных строительных и ремонтных работ с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская ("Справедливая Россия - За правду") заявила, что поддержит законопроект об установлении во всех регионах РФ единого времени запрета на шум в многоквартирных домах с 23:00 до 07:00.

"Безусловно, я его [законопроект] буду поддерживать. <...> Я буду писать заключение и, естественно, буду писать положительное заключение. Случится это точно не раньше, чем через месяц", - сказала ТАСС Хованская. Она отметила, что тема жилищных прав граждан относятся к компетенциям ее комиссии, а думский комитет по строительству и ЖКХ, основываясь на позиции комиссии, будет предлагать проект к рассмотрению Госдумой.

Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение Госдумы депутатами от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в понедельник. Авторы представили проект закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ и о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ", в котором предложили установить, что в ночное время - с 23:00 до 07:00 - не допускается нарушать тишину в многоквартирных домах. Кроме того, документом предложено наделить жильцов правом назначать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний для проведения профилактики и выявления нарушений запрета на шум.

Кроме того, законопроектом предложено запретить проведение шумных строительных и ремонтных работ с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

Сейчас вопросы обеспечения тишины и покоя граждан в ночное время регулируются законами субъектов РФ. Авторы проекта подчеркнули, что правоприменительная практика показывает неоднородность установленных требований к определению ночного времени суток, а также наличие правовых пробелов.