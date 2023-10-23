МВД сообщило, что остается противником продажи спиртного через интернет

В ведомстве отметили, что проекты нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения в этой сфере, при их поступлении в МВД рассмотрят в установленном порядке

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. МВД России не изменило своей позиции против введения розничной продажи алкоголя через интернет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Позиция министерства о недопустимости дистанционной розничной продажи алкогольной продукции с использованием сети Интернет остается неизменной", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем в МВД отметили, что "проекты нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения в обозначенной сфере, при их поступлении в МВД России будут рассмотрены в установленном порядке".

Еще 12 апреля 2023 года МВД выступило против эксперимента по осуществлению через интернет розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина с использованием "Почты России". Тогда отмечалось, что этот законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними. Но уже в начале октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин поддерживает инициативу онлайн-продажи алкоголя. По его словам, итоговой договоренности в правительстве еще нет, но она будет формироваться. Помимо МВД, против онлайн-торговли спиртным выступает и Минздрав России.