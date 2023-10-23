23 октября, 11:42,
обновлено 23 октября, 12:18
Пандемия COVID-19

Обновленный "Спутник V" введут в гражданский оборот после подтверждения его безопасности

Наблюдения за вакцинируемыми завершат через месяц, отметил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Обновленная вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть введена в гражданский оборот сразу после подтверждения безопасности препарата. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

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"С правовой точки зрения сегодня ничто не сдерживает производство: Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи может производить вакцину уже сейчас, чтобы с момента завершения клинических исследований ее выпустить, - это их полномочия, так как у них есть в том числе и необходимые производственные мощности. Если клиническая эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, а академик Александр Леонидович Гинцбург выразил в этом уверенность, вакцина сможет быть сразу введена в гражданский оборот", - сказал он.

Чуланов также рассказал, что "Спутник V" с новым антигенным составом прошла доклинические исследования, в настоящее время совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы проводятся клинические исследования препарата. "Ориентировочный срок завершения наблюдения за участниками клинического исследования - около четырех недель", - добавил он.

"При этом отмечу, что в настоящее время в стране не наблюдается активного роста заболеваемости и, что особенно важно, значительного роста числа госпитализаций", - заключил эксперт.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил изданию "Газета.ru", что существующая вакцина "Спутник V" "перестала совсем защищать" от коронавируса. При этом в данный момент идут клинические исследования обновленного варианта препарата. Ожидается, что новый "Спутник V" поступить в гражданский оборот к марту 2024 года. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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