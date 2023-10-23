Обновленный "Спутник V" введут в гражданский оборот после подтверждения его безопасности

Наблюдения за вакцинируемыми завершат через месяц, отметил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Обновленная вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть введена в гражданский оборот сразу после подтверждения безопасности препарата. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"С правовой точки зрения сегодня ничто не сдерживает производство: Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи может производить вакцину уже сейчас, чтобы с момента завершения клинических исследований ее выпустить, - это их полномочия, так как у них есть в том числе и необходимые производственные мощности. Если клиническая эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, а академик Александр Леонидович Гинцбург выразил в этом уверенность, вакцина сможет быть сразу введена в гражданский оборот", - сказал он.

Чуланов также рассказал, что "Спутник V" с новым антигенным составом прошла доклинические исследования, в настоящее время совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы проводятся клинические исследования препарата. "Ориентировочный срок завершения наблюдения за участниками клинического исследования - около четырех недель", - добавил он.

"При этом отмечу, что в настоящее время в стране не наблюдается активного роста заболеваемости и, что особенно важно, значительного роста числа госпитализаций", - заключил эксперт.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил изданию "Газета.ru", что существующая вакцина "Спутник V" "перестала совсем защищать" от коронавируса. При этом в данный момент идут клинические исследования обновленного варианта препарата. Ожидается, что новый "Спутник V" поступить в гражданский оборот к марту 2024 года.