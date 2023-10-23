В КБР турпоток в 2023 году увеличится на 17%

За восемь месяцев республику посетили 1 млн туристов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Туристический поток в Кабардино-Балкарии по итогам 2023 года ожидается на уровне 1,4 млн человек. За пять лет турпоток в республику вырос в 2,2 раза, сообщил глава региона Казбек Коков на встрече с президентом России Владимиром Путиным

"Если брать по туристическому потоку, то за пять лет он вырос в 2,2 раза, и сегодня мы за январь-август ту же динамику видим - это порядка 20%. Уже за восемь месяцев 1 млн туристов посетили Кабардино-Балкарскую Республику. Мы думаем, что эта цифра до конца года будет 1 млн 400 тыс.", - сказал Коков.

В прошлом году в Кабардино-Балкарии отдохнули 1,2 млн человек. Таким образом, в 2023 году рост туристического потока может составить 16,7%.