Марий Эл включили в программу Минпросвещения по строительству детских лагерей

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что система образования в республике динамично развивается

ТАСС, 23 октября. Республика Марий Эл включена в программу Министерства просвещения РФ 2024-2026 годов по строительству легковозводимых конструкций в загородных лагерях. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Юрия Зайцева.

"Республика Марий Эл была включена в круглогодичную программу Министерства просвещения РФ на 2024 по 2026 годы по строительству легковозводимых конструкций в загородных лагерях, а также по ремонту пищеблоков и медицинских пунктов", - говорится в сообщении.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что система образования в республике динамично развивается. "Все задачи, поставленные президентом Российской Федерации в рамках нацпроекта "Образование" решаются. Осуществляются в срок выплата заработной платы педагогам, учащиеся начальной школы обеспечены горячим питанием, строятся школы, детские сады", - сказал он.

Ранее министр образования и науки республики Лариса Ревуцкая сообщала, что на территории региона работает 18 загородных, 8 палаточных и 177 пришкольных лагерей. В целом в лагерях различного типа в 2023 году отдохнули 26,5 тыс. детей, что на 2 тыс. больше уровня 2022 года. В загородных лагерях региона отдохнули 11,5 тыс. детей, и это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году.