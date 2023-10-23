Глава МИД Украины выступил за введение множественного гражданства

При этом Дмитрий Кулеба подчеркнул, что недопустимо любое двойное гражданство с Россией или "недружественными странами"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал идею введения множественного гражданства для украинцев.

"Одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство", - заявил Кулеба в видеообращении к Всемирному конгрессу украинцев (организация признана нежелательной в РФ). Он заявил, что это поможет украинцам, оказавшимся за границей, сохранить или получить гражданство Украины.

При этом Кулеба подчеркнул, что недопустимо любое двойное гражданство с Россией или "недружественными странами".

Сейчас конституция Украины запрещает двойное гражданство. В конце 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, однако документ не был рассмотрен.