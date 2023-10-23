23 октября, 12:17

Суд в Москве отказал третьей жене Градского в праве на его наследство

Ольга Фартышева состояла в браке с композитором с 1980 по 2001 год

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении гражданского иска третьей жены композитора Александра Градского Ольге Градской (Фартышевой) о праве на наследство, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Отказано в удовлетворении", - говорится в решении суда.

Фартышева состояла в браке с Градским с 1980 по 2001 год. В прошлом году она подала иск в районный суд к вдове музыканта Марине Коташенко и своим детям - Марии и Даниилу. Разбирательство проходило в закрытом режиме.

Народный артист России Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. 

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