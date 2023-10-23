В КБР уровень бедности снизился до 16,4%

Инвестиции в основной капитал в регионе за первое полугодие составили 14 млрд рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Уровень бедности в Кабардино-Балкарии за три года снизился с 24,2% до 16,4%. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"За три года уровень бедности снизился с 24,2 до 16,4 процента", - сказал Коков.

Он также сообщил, что инвестиции в основной капитал в Кабардино-Балкарии за первое полугодие составили 14 млрд рублей, что на 25,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Также наблюдается рост по другим экономическим показателям. "Рост промышленности - 103,8%, сельхозпроизводства - 105,6%, 113% у нас в строительстве, оборот розничной торговли - 105,9%. В целом позитивные показатели", - добавил глава республики.

Коков отметил, что количество занятых в малом и среднем предпринимательстве в Кабардино-Балкарии за пять лет увеличилось в 2,7 раза, до 113 тыс. человек. "Устойчивая тенденция роста именно численности населения, которое занято в МСП, это у нас порядка 113 тыс. Эта цифра больше по сравнению с 2019 годом в 2,7 раза. Особенно мы имеем прирост именно самозанятых 66 тыс. человек", - сказал он.

По словам главы республики, значительно растут собственные доходы. "Показатели роста экономики также подтверждаются ростом собственных доходов. Если брать с 2017 по 2022 год, Владимир Владимирович, [начинали] с 9,8 млрд собственных доходов, по итогам 2022 года эта сумма составила 16,2. И сегодня, по 2023 году, также сохраняется данная тенденция по росту, сегодня имеем 14% прирост собственных доходов. Мы планируем, что они составят порядка 18 млрд рублей", - отметил Коков.

Он добавил, что вырос и консолидированный бюджет. "Если брать консолидированный бюджет с 2017 года, то с 29 млрд до 70 млрд 900 млн вырос бюджет до 2022 года", - сказал глава КБР.