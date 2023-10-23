Исполком OANA поддержал предложение ТАСС провести 53-е заседание в РФ осенью 2024 года

Решение было принято единогласно на проходящем в Стамбуле заседании

СТАМБУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана (Organization of Asia-Pacific News Agencies, OANA) поддержала предложение ТАСС провести 53-е заседание исполкома организации в России. Решение было принято единогласно на проходящем в Стамбуле 51-м заседании исполкома OANA.

"С учетом того, что исполком принял предложение агентства Киодо о проведении в марте будущего года 52-го заседания в Японии, ТАСС, в свою очередь, предлагает 53-е заседание осенью будущего года в России, приурочив его к 120-летию агентства ТАСС", - сказал на мероприятии первый заместитель генерального директора Михаил Гусман, возглавляющий делегацию ТАСС.

Заседание в Японии запланировано на 6-8 марта 2024 года. В России исполком OANA, как ожидается, должен будет собраться в сентябре.