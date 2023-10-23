На участие в фотоконкурсе "Знание. Россия" поступило уже более 10 тыс. заявок

Прием работ завершится 25 октября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Количество заявок на участие в фотоконкурсе "Знание. Россия" превысило 10 тыс., они поступают из всех регионов РФ. Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса.

"Фотоконкурс уже собрал более 10 тыс. работ из всех регионов нашей страны", - отметили организаторы. Участвовать в фотоконкурсе, организованном Российским обществом "Знание", могут граждане РФ от 14 лет. Прием работ завершится в среду, 25 октября. Награждение 65 победителей и лауреатов фотоконкурса состоится в ноябре 2023 года в рамках проведения международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

ТАСС - генеральный партнер национального фотоконкурса "Знание. Россия". Агентство организует для финалистов стажировки в редакции фотоинформации, в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ фотожурналисты ТАСС проведут мастер-классы. Также представители ТАСС будут работать в жюри конкурса. У победителей будет возможность посетить с экскурсией кабинет-музей фотокорреспондента ТАСС Владимира Мусаэльяна, долгое время работавшего личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Лучшие работы победителей фотоконкурса будут представлены в галерее медиабанка tassphoto.com с ноября 2023 по январь 2024 года. Помимо этого, их опубликуют в совместном просветительском альбоме Российского общества "Знание" и ТАСС, а в 2024 году лауреаты отправятся в фотоэкспедицию. Победители в категории "Профессионалы" получат возможность провести собственные фотовыставки на ведущих площадках страны.

О конкурсе

Конкурс проходит в нескольких номинациях: "Архитектура и урбанистика", "Люди", "Природа", "Искусство и спорт", "Наука и технологии". Специальные номинации: "Народный выбор", "Коллаборации с искусственным интеллектом", "Выбор первых". Он проводится во всех регионах страны с 26 июля 2023 года. Его главная идея - показать богатство и разнообразие культурного наследия, природы, архитектуры, научных достижений и человеческого потенциала России в XXI веке. По итогам конкурса будет создана всероссийская база фотографий и сформирована команда фотографов-профессионалов, которые создадут уникальный просветительский фотофонд общества "Знание".