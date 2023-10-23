Пушилин: учреждения здравоохранения ДНР хуже всего подготовлены к отопительному сезону

Их готовность составляет 94,4%

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Учреждения сферы здравоохранения в Донецкой Народной Республике хуже всего из социальных объектов подготовлены к предстоящей зиме - на 94,4%, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

"Подведение итогов реализации комплексного плана подготовки к осенне-зимнему периоду. Во всех городах и районах отопительный сезон стартовал. Есть города и районы, где процент подготовки по отдельным мероприятиям менее 95 - это Мангушский район по подготовке котельных, Волновахский район по подготовке тепловых сетей, а также Дебальцево, Макеевка и Мариуполь. По объектам министерств низкий процент подготовки котельных и тепловых сетей, а в разрезе объектов соцсферы - менее всех подготовлены учреждения здравоохранения (94,4%)", - написал Пушилин, уточнив, что проблема обсуждалась на оперативном совещании с участием правительства региона.

Он добавил, что устанавливается оборудование и с 1 ноября начинается тестовая подача тепла в Мироновском при помощи модульной котельной, а также в Светлодарске, где подключили котельную к электричеству.

"Поступают обращения, где граждане жалуются на отсутствие тепла, также отмечают сложности с дозвоном в диспетчерские службы ЖЭКов и "Донбасстеплоэнерго". Необходимо продолжить информировать граждан о запуске теплоносителя. Недостаточно озвучивать количество запущенных котельных - общая цифра не даст понимания людям, когда в их квартиру поступит тепло. Необходимо указывать адреса, которые обслуживают данные котельные, и время, которое необходимо для того, чтобы в квартирах стало тепло", - отметил глава региона.

Неделей ранее в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщали, что в республике запущено 444 котельных, отопление подано более чем в 1,2 тыс. социальных объектов. Также теплом обеспечены 6 312 многоквартирных жилых домов. Температура воздуха в ДНР колеблется от плюс 10 до плюс 20 градусов, однако на следующей неделе опустится до плюс 8-10 в дневное и ночное время.