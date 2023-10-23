23 октября, 13:04
Военная операция на Украине

Народный фронт доставил 13 тонн помощи беженцам из ДНР и Харьковской области

Туда вошли продуктовые наборы и средства личной гигиены

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Активисты Луганского регионального отделения Народного фронта доставили в село Можняковка Новопсковского района Луганской Народной Республики (ЛНР) 13 тонн гуманитарной помощи для почти 80 беженцев из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Харьковской области, проживающих в населенном пункте. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального отделения ОНФ Мария Белецкая.

"Доставили в село Можняковка Новопсковского района гуманитарный груз - 154 набора, в который вошли продуктовые наборы и средства личной гигиены. Общий вес гуманитарного груза - 13 тонн", - сказала она.

Белецкая уточнила, что в населенном пункте проживают 77 переселенцев - беженцев из ДНР и Харьковской области. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеЛНР
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