В Севастополе отопительный сезон начнется 27 октября

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в нескольких соцучреждениях отопление уже дали по заявкам их руководителей

ТАСС, 23 октября. Правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому отопительный сезон в городе начнется с 27 октября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Отопительный сезон в Севастополе начнется 27 октября. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства. <...> Обращаю ваше внимание: 27 октября - это дата официального старта, с этого дня в батареи начнет поступать теплоноситель, и тепло придет в дома в течение нескольких дней. Все профильные предприятия находятся в полной готовности, запас топлива, как я уже говорил, более чем достаточный", - говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в нескольких соцучреждениях отопление уже дали по заявкам их руководителей, однако прогноз погоды на неделю благоприятный. "В течение этой недели поручил начать подключение и других соцучреждений. В жилых домах отопление дадут к началу следующей недели", - подчеркнул Развожаев.

В прошлом году отопительный сезон в городе начался с 21 октября.