В Махачкале заменят поставщика продуктов в детсады и школы из-за фальсификата

Соответствующее поручение городским властям дал глава региона Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Махачкалы рассмотрят новые варианты поставки продукции для 119 детских садов и школ, где выявили фальсифицированную масложировую продукцию. Соответствующее поручение городским властям дал глава региона Сергей Меликов на совещании по оперативным вопросам.

Фальсифицированная масложировая продукция была выявлена Роспотребнадзором республики. По данным управления, в выявленном масле обнаружены растительные жиры искусственного происхождения, а также пальмовое масло, которое наносит вред детскому организму.

"Закупкой занималось муниципальное учреждение "Махачкалапродукт".<...> Городским властям поручено рассмотреть альтернативные варианты поставки, во главе угла должно быть качество продукции", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

В ходе проверок выяснилось, что масло приобреталось у компании из другого региона по завышенной стоимости. Глава региона попросил разобраться в ситуации прокуратуру, следственный комитет и МВД региона и призвал правоохранительные органы проверить в том числе работу должностных лиц.

"В 119 школ и детсадов было поставлено более 11 тонн этого продукта. Особый цинизм заключается в том, что среди получателей - детские дома. Грязная и постыдная ситуация. Будем разбираться, вопрос беру под личный контроль" - сказал Меликов.