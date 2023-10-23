Верховный суд Пакистана запретил проводить военные трибуналы над активистами оппозиции

Министр информации Айтзаз Ахсан заявил, что постановление "укрепит демократию, конституцию и судебную систему" страны

ИСЛАМАБАД, 23 октября. /ТАСС/. Коллегия Верховного суда Пакистана признала "неконституционным" и "неправильным" рассмотрение военными трибуналами дел по обвинению сторонников оппозиции в антиправительственных выступлениях, столкновениях и беспорядках, произошедших 9 мая.

Как сообщает газета Dawn, высшая пакистанская судебная инстанция вынесла постановление, согласно которому проводить процессы над активистами оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС), обвиняемыми в таких действиях, возможно будет только в гражданских судах. Верховный суд также заявил о несоответствии конституции Пакистана одного из разделов закона об армии, по которому военные трибуналы могут выносить приговоры гражданским лицам за причинение ущерба имуществу, объектам и военной технике вооруженных сил.

Министр информации во временном пакистанском правительстве Айтзаз Ахсан заявил, что постановление Верховного суда "укрепит демократию, конституцию и судебную систему Пакистана".

Сейчас не менее 102 арестованных сторонников ДЗС ожидают суда за участие в совершенных 9 мая нападениях на военные объекты, в том числе на штаб-квартиру Генерального штаба ВС Пакистана в Равалпинди, резиденцию командира армейского корпуса в Лахоре, базу ВВС "Мианвали" и офис Межведомственной разведки в Фейсалабаде.

Бывший премьер-министр Пакистана, лидер ДЗС Имран Хан был арестован 9 мая в Исламабаде по обвинению в коррупции и использовании принадлежащего ему и его супруге фонда для отмывания денег. Заключение политика под стражу вызвало массовые протесты по всей стране, в ходе которых погибли около 50 человек и не менее 120 пострадали. Полиция задержала 1 300 сторонников оппозиции.