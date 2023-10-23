Белорусские пограничники обнаружили у латвийской границы умирающую африканскую беженку

По данным Госпогранкомитета, с начала года силовики Латвии, Литвы и Польши несут ответственность за смерть 21 беженца

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Белорусские пограничники обнаружили у границы с Латвией беженку африканской наружности, она умерла до прибытия медиков. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"В субботу, 21 октября, на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили женщину африканской внешности в бессознательном состоянии около калитки в латвийском заграждении. Военнослужащие оказали беженке первую помощь, однако прибывшая бригада медиков констатировала смерть иностранки", - говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета, "только с начала этого года силовики Латвии, Литвы и Польши несут ответственность за смерть 21 беженца (за два предыдущих года количество жертв составило 15)". "Такая тенденция свидетельствует о том, что европейская миграционная политика становится все более бесчеловечной и жестокой", - указали в белорусском пограничном ведомстве.

Латвийские, литовские, а также польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году было пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения из стран ЕС порядка 31 тыс. иностранцев.