В Петербурге запуск тактового движения электричек дал прирост 15-30% пассажиропотока

В условиях роста популярности внутригородских железнодорожных маршрутов планируется открыть третий подобный маршрут - до Красного Села

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Запуск тактовых электричек с интервалом движения в каждые 15 минут между Петербургом и Ораниенбаумом, проходящих через наиболее транспортно загруженные районы города, обеспечил прирост количества пассажиров на 15% в сравнении с 2022 годом и на 30% - в сравнении с 2019. В условиях роста популярности внутригородских железнодорожных маршрутов планируется открыть третий подобный маршрут - до Красного Села, сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

"По маршруту тактового движения с начала запуска было перевезено 5 млн пассажиров. Рост пассажиропотока составил 15% к уровню 2022 года и 30% к 2019 году. В настоящее время совместно с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга прорабатывается возможность запуска "такта" до Красного Села", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечал ТАСС начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, тактовые электрички позволяют сделать поезда органичной частью системы городского транспорта, объединенной с автобусами, трамваями, троллейбусами и метрополитеном. Подобные системы, которые задействуют электрички в качестве удобного и быстрого внутригородского транспорта, действуют в Берлине и других городах Европы.

Всего в Петербурге пока работают две ветки тактовых электричек. Первый тактовый маршрут с интервалом движения каждые 10 минут был открыт на линии между Петербургом и Павловском в декабре прошлого года, второй - между Петербургом и Ораниенбаумом был запущен в мае этого года. "Мы видим, что пассажиры выбирают тактовое движение, и администрация Санкт-Петербурга поддерживает нас в наших начинаниях", - подчеркивал на церемонии запуска маршрута заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

"Наша главная задача - создать все необходимые условия для того, чтобы пассажир мог быстро и комфортно доехать до пункта назначения. Так, мы уже второй год прорабатываем и развиваем маршруты тактового движения, а также определяем дальнейшие варианты интеграции с городским транспортом. Рост пассажиропотока на таких маршрутах подтверждает их важность и актуальность", - сообщил журналистам генеральный директор АО "СЗППК" Артем Мирон.

Ранее начальник ОЖД Виктор Голомолзин также говорил ТАСС, что компания совместно с городом прорабатывает проекты по запуску железнодорожных диаметров D1 и D2, которые должны связать Ораниенбаум напрямую с Сестрорецком, а Гатчину - с приозерским направлением. Это позволит пассажирам ездить внутри города и области без пересадок, а также разгрузит часть пассажиропотока и предоставит возможность для запуска новых электричек в тактовом режиме.