В Подмосковье для уборки снега задействуют около 4 тыс. единиц техники

К уборке территорий предстоящей зимой планируется привлечь свыше 18 тыс. человек

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Около 4 тыс. единиц уборочной техники планируется задействовать в Московской области в зимний период, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Нам уже сегодня, пока не наступила зима, очень важно, чтобы вся дорожная техника, все службы, специалисты были подготовлены. Знаю, что проведен соответствующий семинар, надеюсь, у нас есть четкие протоколы, алгоритмы действия людей и техники. Обращаю внимание, что весь контроль мы должны вести в электронном виде. У нас более 15 тыс. дворов, 4 тыс. внутриквартальных проездов и порядка 2,7 тыс. общественных территорий. Их обслуживают около 4 тыс. тракторов, погрузчиков и другой уборочной техники. Каждый год стараемся обновлять, пополнять парк коммунальной техники", - привели в тексте слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В тексте отмечается, что к уборке территорий предстоящей зимой планируется привлечь более 18 тыс. человек. В настоящее время в регионе продолжается активная работа по привлечению персонала в муниципальные бюджетные учреждения. Одной из мер является акция "приведи друга", согласно которой сотруднику выплачивается разовая премия, если рекомендованный работник успешно проходит испытательный срок.

Руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова дополнила, что в приоритете выполняются работы по уборке входных групп, лестниц и спусков, пешеходных дорожек и тротуаров. Далее - подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки, детские и спортивные площадки. Нормативные сроки для подметания и обработки противогололедными материалами территорий составляют 2 часа, уборка снега - 24 часа, его вывоз - не более 5 суток.

"У нас есть алгоритм действий коммунальных служб при разных погодных условиях. Например, если выпало небольшое количество осадков, температура около нуля, она понижается, и все это сопровождается слабым ветром и небольшой влажностью, то мы проводим выборочную противогололедную обработку - это спуски, подъемы, пешеходные дорожки", - процитировали в материале Аипову.