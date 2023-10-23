Лидер "зеленых" в ФРГ выступил за увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

Омид Нурипур также подчеркнул, что доставка топлива имеет решающее значение для работы больниц и очистки питьевой воды

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур выступил за расширение доступа для оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению в секторе Газа. Граница с Египтом, как заявил политик в Берлине, должна оставаться открытой.

Он назвал ситуацию в Газе драматичной. "Не хватает всего: воды, продуктов питания, еды, лекарств. Там нет такой вещи, как безопасность. Дети пьют грязную воду, беременные женщины не могут получить медицинскую помощь", - приводит слова Нурипура агентство DPA. При этом лидер "зеленых" подчеркнул, что доставка топлива имеет решающее значение для работы больниц и очистки питьевой воды.

Нурипур на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке назвал солидарность с Израилем "само собой разумеющейся в эти трудные часы". Террор, по его утверждению, должен прекратиться. "Мы требуем этого очень, очень четко и немедленно", - констатировал он. Кроме того, как указал политик, заложники, находящиеся у палестинского радикального движения ХАМАС, должны быть освобождены. Евреи, проживающие в Германии, также должны быть защищены, резюмировал Нурипур.

Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини в интервью телекомпании CBS заявил, что, по подсчетам агентства, топливо закончится в секторе Газа в течение ближайших трех-четырех дней. 17 грузовиков с гуманитарной помощью 22 октября проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с анклавом. Днем ранее в Газу через погранпереход въехал первый автопоезд из 20 машин с гуманитарной помощью. Как сообщил египетский телеканал Al-Ghad со ссылкой на представителя погранперехода со стороны сектора Газа, доставленная накануне помощь может покрыть "примерно 3% потребностей" жителей анклава.