В КБР на поддержку участников СВО и их семей направили свыше 800 млн рублей

По словам главы республики Казбека Кокова, "работа с семьями участников СВО выстроена на межведомственном взаимодействии"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии направили более 800 млн рублей на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Указом главы Кабардино-Балкарской Республики о дополнительных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей от 24 сентября 2022 года установлено 25 тыс. рублей ежемесячной выплаты всем мобилизованным. Кроме этого, военнослужащим, получившим увечья, от 100 до 300 тыс. в зависимости от тяжести увечий, и семьям погибших военнослужащих по 1 млн рублей за счет республиканского бюджета. На эти цели сегодня из республиканского бюджета направлено 750 млн рублей", - сказал Коков.

Кроме того, для поддержания материально-технического обеспечения в зоне спецоперации выделено 57 млн рублей. "Вместе данная цифра составляет 807 миллионов рублей", - пояснил Коков.

"Работа с семьями участников СВО выстроена на межведомственном взаимодействии. Сегодня на реестре у нас с социальными паспортами 1 260 семей, за ними закреплено 44 куратора именно из социальных работников. <...> Кроме этого, мы запустили работу и филиала фонда "Защитники Отечества", - добавил глава КБР.

Он отметил, что в республике реализуется региональный проект "Дети героев". "Хотим расширять эту программу, работаем по этому направлению", - сказал Коков.