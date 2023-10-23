В Думу внесли законопроект о штрафах за нарушение ПДД на электросамокате

Согласно инициативе, вождение средства индивидуальной мобильности в нетрезвом виде повлечет штраф в 5 тыс. рублей, а повторное нарушение - арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении штрафов вплоть до 30 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Документ размещен в думской электронной базе.

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложено внести изменения, согласно которым вождение СИМ в нетрезвом виде повлечет штраф в 5 тыс. рублей, а повторное нарушение повлечет арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тыс. рублей. Превышение скорости свыше 40 км/ч повлечет штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. В случаях нарушения владельцем СИМ ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью легкой тяжести, на водителя накладывается штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Повторное правонарушение, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести, повлечет штраф 5 тыс. рублей.

Авторы напомнили, что в действующей редакции КоАП штрафы за нарушения ПДД не распространяются на водителей СИМ. В пояснительных материалах приводится статистика Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которой "за девять месяцев 2022 года на территории РФ произошло 838 ДТП с участием СИМ, в которых 19 человек погибли и 870 получили ранения". "По сравнению с аналогичным периодом 2021 года основные показатели аварийности с участием СИМ увеличились в два раза. При этом большая часть происшествий (620 ДТП) в 2022 году была связана с наездом водителям СИМ на пешеходов", - указали авторы.

Депутаты убеждены, что принятие законопроекта "благотворно отразится на показателях аварийности на российских дорогах и позволит повысить уровень правосознания и социальной ответственности водителей СИМ".