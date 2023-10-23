Власти Москвы ожидают около 200 заявок на соискание экологических премий

Наибольшей популярностью пользуется номинация по экологическому просвещению

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Порядка 200 заявок на соискание экологических премий правительства Москвы ожидают власти столицы, сообщила журналистам руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

"У нас последние три года постоянно растет количество участников, и мы надеемся, что количество участников увеличится, ждем до 200 заявок в этом году, будем работать над тем, чтобы это количество каждый год увеличивалось", - сказала Урожаева.

Она отметила, что наибольшей популярностью пользуется номинация по экологическому просвещению, в которой участвуют и вузы, и научные сообщества, и научно-исследовательские институты. Около половины от заявок по всем направлениям приходится на нее. Также среди номинаций - "Лучший проект по экологическим технологиям", в котором участвуют промышленные компании, есть и номинация для журналистов, освещающих экологическую повестку. Урожаева добавила, что существенных отличий в номинациях 2023 года от предыдущего года нету.

"Мы скорее будем двигаться в сторону расширения номинаций и, возможно, усиления поддержки, потому что помимо денежной, которую получают победители, мы и сейчас обеспечиваем квалификационную поддержку и юридическую по многим направлениям. Будем усиливать это направление, потому что мы понимаем, что иногда проекту не хватает не только финансовых ресурсов, но иногда не хватает выхода на какие-то аудитории, может быть, какой-то юридической, нормативно-правовой поддержки", - добавила она.

Как сообщалось, прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы пройдет с 13 сентября по 12 ноября. Принять участие в конкурсах могут представители бизнеса, корпораций, промышленных предприятий, экологических организаций. Ежегодно столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды проводит два конкурса: в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города.